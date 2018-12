Sanji Vinsmoke avrà un ruolo chiave nella puntata 866 di ONE PIECE?

A giudicare dal trailer, anche nel mondo degli sviluppi ci saranno degli sviluppi interessanti, poiché Katakuri sfrutterà i poteri del suo Frutto del Diavolo per alterare l’ambiente circostante e mettere Luffy alle corde. Ce la farà il nostro eroe a capovolgere l'esito del combattimento più impegnativo che abbia sostenuto?

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer dell’episodio 866 di ONE PIECE , intitolato “ Finalmente ritorna - Sanji, l'uomo che ferma l'Imperatrice ”, rivela che proprio Sanji Vinsmoke potrebbe essere la chiave del salvataggio della Thousand Sunny. Con l’aiuto di Pudding e Chiffon , il cuoco gentiluomo ha preparato una torta nuziale che dovrebbe placare la collera di Big Mom, ma riuscirà a consegnarla prima che l’Imperatrice affondi l’imbarcazione dei suoi amici?

Come di certo saprete se avete visionato lo scorso episodio di ONE PIECE , Big Mom si è ormai ripresa dal terrificante colpo infertole da Jinbe ed è tornata alla carica, mentre Monkey D. Luffy , ancora nel mondo degli specchi, ha cominciato a evitare gli attacchi del potente Charlotte Karakuri , dimostrando di poter prevedere il futuro.

Toei Animation ha recentemente diffuso in rete il trailer ufficiale di ONE PIECE 866, ossia la puntata che potremo visionare domenica 23 dicembre 2018, poco prima che l’anime tratto dal manga di Eiichiro Oda si prenda una settimana di pausa. Scopriamo dopo il salto cosa attente i Pirati di Cappello di Paglia!

Tutti i film di One Piece raccolti in un solo cofanetto, 15 dischi in BluRay o DVD di puro divertimento!