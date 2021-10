Sanpei Shirato, Tetsuji Okamoto: i fratelli mangaka ci lasciano a pochi giorni di distanza

Il 2021 non è stato un anno felice per i mangaka. A maggio abbiamo saputo dell'addio di Kentaro Miura, qualche settimana fa è deceduto il leggendario Takao Saito. E adesso anche Sanpei Shirato e Tetsuji Okamoto ci hanno lasciato.

La casa editrice Shogakukan ha annunciato nelle scorse ore che Sanpei Shirato, il cui vero nome era Noboru Okamoto, e il disegnatore Tetsuji Okamoto sono morti rispettivamente l'8 ottobre e il 12 ottobre 2021. L'annuncio è arrivato con l'immagine presentata in basso, con una foto del leggendario Sanpei Shirato a sinistra, morto a 89 anni, e del fratello minore Tetsuji a destra. Entrambi sono morti per delle forme di polmonite, con la famiglia che ha rivelato solo da poche ore il decesso per mantenere il riserbo e la possibilità di tenere dei funerali privati.

La produzione di Sanpei Shirato è stata ampia: iniziata negli anni '50, l'autore pubblicò Kagemaru Den, Sasuke il piccolo ninja, Kamui Den tra i più famosi e noti, diventando un vero e proprio punto di riferimento per tutte le generazioni successive di mangaka. Tetsuji Okamoto invece ha disegnato la seconda parte di Kamui Den e il Kamui Gaiden: Saikai, realizzati in collaborazione con il fratello maggiore.

Il mondo dei manga dice così addio a un autore eccezionale come Sanpei Shirato, uno dei più grandi produttori di manga gekiga che negli anni '60 scossero il Giappone.