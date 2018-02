Sanrio annuncia una collaborazione con The Seven Deadly Sins

Se pensavate che The Seven Deadly Sins fosse troppo cool per essere carino, allora ripensateci. Il franchise ha annunciato una collaborazione con, e i suoi eroi shonen otterranno un cambiamento chibi, per la felicità di tutte le fangirl!

Di recente, Sanrio ha anticipato la sua prossima linea con The Seven Deadly Sins su Twitter. La compagnia sta collaborando con la serie per celebrare l'ultima serie dell'anime, Revival of the Ten Commandments.

Quindi, Meliodas ha ottenuto i riflettori mentre si unisce a Gudetama per terra. Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, l'annuncio mostra Meliodas sdraiato a terra con il suo amico Hawk proprio accanto a lui. La coppia è affiancata da Gudetama che sembra alquanto giallognolo, e lo slogan appena sopra la testa di Meliodas riassume perfettamente l'immagine.

"Lotta in un dolore", si legge la linea, e sì - è giusto. Dopo tanti combattimenti, il leader dei Sette Peccati Capitali merita una pausa, e Gudetama ne sa qualcosa sull'essere sedentario. In questo momento, i dettagli sulla collezione Sanrio sono ancora pochi, ma la collaborazione comincerà ufficialmente a Giugno, e includerà articoli come abbigliamento e cartoleria.

Naturalmente, i fan degli anime sapranno che questo non è il primo mash-up per cui Sanrio si è offerto volontario. In passato, la società ha fatto crossover con Fullmetal Alchemist e Fate/Grand Order per pubblicizzare le rispettive versioni dei franchisee.

Quindi, se volete vedere Hello Kitty diventare Super Saiyan, è meglio iniziare a twittare il marchio. La collaborazione potrebbe non essere così folle come si potrebbe pensare. The Seven Deadly Sins tornerà Sabato.