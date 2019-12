SAO Alicization: War of Underworld, la conclusione della prima parte arriva su VVVVid

La prima fase di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si conclude questa sera con l'episodio 12 della serie animata. Come già annunciato pochi giorni fa, ci sarà una lunga pausa invernale per Sword Art Online: Alicization - War of Underworld che tornerà solo durante la stagione primaverile del 2020.

Ma nel frattempo, l'anime ha portato avanti la dura lotta contro l'impero dell'Underworld guidato dall'imperatore Vector. Puntata dopo puntata, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha mostrato agli spettatori gli eventi della battaglia, con Alice che non ha mai arretrato e l'esercito umano che ha avuto dalla sua anche il ritorno di Asuna.

Nell'episodio 11 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld intitolato "Una scelta crudele" c'è stato l'inizio dell'arco "Alicization Awakening" e ha visto l'arrivo di una fase completamente imprevista con un massacro per un "beta test" da parte di migliaia di giocatori americani che iniziano a sciamare per l'area uccidendo chiunque abbiano a tiro. Tutto ciò avrà un seguito in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld episodio 12, disponibile da questa sera sulla piattaforma VVVVid, intitolato "Un raggio di speranza", dove i protagonisti riusciranno anche ad arrivare faccia a faccia con Vector.

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld tornerà ad aprile 2020 con la seconda metà della stagione, il cui primo episodio si intitolerà "La grande guerra dell'Underworld".