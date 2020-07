SAO: Alicization - War of Underworld, l'episodio 14 rivela dettagli sul ritorno di Kirito

L'episodio 14 di SAO: Alicization - War of Underworld ha messo in scena l'incredibile scontro tra bene e male, stupendo la fanbase con delle animazioni di altissima qualità. Nonostante la battaglia sia stata sicuramente il punto più alto dell'episodio però, molti fan sembrerebbero aver soprasseduto sulla presenza di un'altra scena molto importante.

Higa Takeru, uno degli sviluppatori dell'Underworld, ha infatti trovato il modo per risvegliare Kirito, ormai costretto in uno stadio comatoso dopo il terribile scontro con Quinella mostrato nel finale della terza stagione. Come sicuramente ricorderete, la fluctlight dell'eroe andò in sovraccarico dopo l'attacco a Ocean Turtle avvenuto nel mondo reale, ed è ormai da più di un anno che i fan richiedono a gran voce il ritorno del protagonista.

La fluctlight è sostanzialmente l'anime del giocatore, e dopo il danneggiamento al supporto elettrico causato da Gabriel Miller e la sua squadra, quella di Kirito ha finito per rompersi. Higa nota tuttavia una serie di riaccensioni, avvenute dopo il contatto tra Kirito e altre tre persone: la fidanzata Asuna, la sorella Leafa e l'amica Sinon. A questo punto viene svelato che i ricordi delle tre eroine, con le quali il protagonista ha vissuto mille avventure, potrebbero innescare un backup della fluctlight e riattivarla.

Naturalmente prima che questo accada le tre ragazze dovranno innanzitutto raggrupparsi ma, una volta riunitesi intorno a Kirito, è possibile che queste riescano a provocarne il risveglio.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa stagione di Sword Art Online?