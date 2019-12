SAO Alicization: War of Underworld, 'La spada e i pugni' è disponibile su VVVVid

Kazuto Kirigaya non riesce ancora a trovare un attimo di pace. Dopo essere stato trasportato nel videogioco Sword Art Online e aver assunto il nome di Kirito, è stato costretto a superare diversi ostacoli e pericoli letali. Ora però, suo malgrado, è una delle pedine della guerra di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

Mentre Asuna ancora deve apparire nella storia e Kirito è fuori gioco fisicamente e mentalmente, il ruolo di protagonista di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld spetta indubbiamente ad Alice. La ragazza si è caricata sulle spalle il destino dell'umanità nella lotta contro i nemici dell'Underworld e lo scorso episodio ha gettato le fondamenta per una nuova fase della guerra.

Alice riesce a sconfiggere velocemente Furgr, capo degli orchi, mentre gli umani capiscono che l'obiettivo degli avversari è Alice. Si genera quindi un'armata composta da Renly, Bercouli, Alice, Sheyta insieme ad altri soldati e draghi che si avventurano nel Dark Territory. L'imperatore Vector approva il lancio di una magia nera che potrebbe ridurre in brandelli le forze umane ma Eldrie, che è riuscito a capire le intenzioni in tempo, si sacrifica facendo da scudo per i compagni.

L'episodio 9 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld è arrivato alle 21:00 su VVVVid con sottotitoli in italiano prosegue dalla morte di Eldrie e l'assalto di Alice all'armata degli stregoni, ma Gabriel ha qualcosa in mente.