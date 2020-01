SAO: Alicization - War of Underworld, pubblicato un nuovo poster dedicato ad Alice e Asuna

L'episodio 12 di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha temporaneamente messo in pausa le avventure di Kirito, attualmente bloccato all'interno dell'Underworld insieme alla sua partner Asuna. La serie riprenderà nel mese di aprile e proprio a questo proposito, è stato recentemente pubblicato un nuovissimo poster ufficiale.

Come potete vedere in calce le protagoniste dell'illustrazione sono Asuna ed Alice, per l'occasione dipinte in posizione di combattimento. Asuna imbraccia la variante del suo classico stocco, ottenuto durante l'accesso con l'account della Dea della creazione, mentre Alice usa l'iconica Fragrant Olive Sword.

Vi ricordiamo che attualmente l'arco narrativo dell'anime di Studio A-1 Pictures si trova nella fase Alicization Awakening, raccontata nel Volume 17 della light novel di Reki Kawahara e precedente ad Alicization Lasting. La serie concluderà presumibilmente gli avvenimenti principali nella seconda parte di questa quarta stagione, e vista l'enorme quantità di materiale a disposizione, non ci stupirebbe vedere un rinnovo anticipato per una quinta stagione.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questo arco narrativo di SAO? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del mid-season finale di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.