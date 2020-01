SAO: Alicization - War of Underworld, pubblicato il teaser della seconda parte di stagione

Il primo cour di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld si è concluso lo scorso sabato ed oggi, neanche una settimana dopo la messa in onda dell'episodio 12, è stato trasmesso il primo teaser della seconda parte di stagione. In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla breve clip, condivisa poco tempo fa dal profilo Twitter di AIR.

Il video mostra alcuni dei grandi ritorni che vedremo nel corso nuovi episodi, e svela i poteri ottenuti dalle nuove compagne di Kirito e Alice. Asuna, già tornata in battaglia alla fine dell'episodio 9, utilizza l'account della Dea della creazione, mentre Shinon e Leafa saranno rispettivamente le Dee del sole e della terra. La clip conferma, tra l'altro, il mese di uscita della seconda parte di stagione, ovvero aprile 2020.

Vi ricordiamo che attualmente l'arco narrativo di War of Underworld si trova nella fase Alicization Awakening, raccontata nel Volume 17 della light novel di Reki Kawahara e precedente ad Alicization Lasting. Vista l'enorme quantità di materiale a disposizione, sembra sempre più probabile l'ipotesi di un rinnovo per una quinta stagione a doppio cour.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questo arco narrativo di SAO? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l' aveste ancora fatto inoltre, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla meravigliosa performance live di LiSA pubblicata pochi giorni fa, in cui la popstar ha cantato la bellissima Ending "Unlasting".