SAO War of Underworld: su VVVVid è arrivato l'episodio 7 della guerra

SAO è indubbiamente uno degli anime più di successo degli ultimi anni. Dopo due prime stagioni, che avevano affrontato i contenuti dei primi 14 volumi delle light novel, quest'anno stiamo assistendo all'arco narrativo Alicization. Dopo una prima parte nei primi mesi del 2019, ora è in trasmissione Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

La battaglia dei cavalieri di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld ha dato inizio alla nuova fase, denominata "Alicization: Exploding". L'episodio 6 ha fatto partire la guerra tra gli umani e le creature del mondo delle tenebre, mostrandoci i punti di vista di vari personaggi coinvolti nella battaglia come Fanatio, messa in difficoltà da un goblin, e Dakira, amica della prima e con cui combatte fianco a fianco fino agli ultimi istanti. Ma anche Alice sta per fare la sua mossa.

Quella che attualmente è la protagonista di Sword Art Online: Alicization - War of Underworld avrà un nuovo ruolo di primo piano nell'episodio 7 intitolato "Il marchio del disertore" e disponibile da pochi minuti sulla piattaforma VVVVid in streaming con sottotitoli in italiano. Come divulgato dalla sinossi dei giorni scorsi, Kirito è ancora in stato catatonico e l'ultima mossa del Cavaliere Integratore Renri Synthesis Thuyeven potrebbe averlo messo in pericolo.