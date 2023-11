Tutto ciò da sapere su Heaven Official's Blessing: riferimenti culturali e mitologia

Nel 2021, su Netflix aveva debuttato l'anime Heaven Official's Blessing, che è riuscito ad appassionare in particolar modo il pubblico occidentale. Le opere di Mo Xiang Tong Xiu, lo scrittore originale dei romanzi su cui si basa la serie, sono diventate popolari negli ultimi anni ma anche difficili da comprendere per chi non conosce questa cultura.

Heaven Official's Blessing è profondamente radicato nel Taoismo, una religione che funge anche da filosofia e si concentra sulla vita in armonia con l'universo. Il genere di questa serie è chiamato xianxia e l'etimologia di questa parola si basa sulle parole xian, riferito a un tipo specifico di mitologia soprannaturale, e xia, in riferimento a una persona coraggiosa.

Una delle parti più interessanti che potrebbe risultare difficile da comprendere per un pubblico occidentale potrebbe essere l'identità dei fantasmi . I fantasmi, come nel caso di Hua Cheng, non sono esattamente come li immaginiamo noi in Occidente. In questo caso, essi possono cambiare forma, interagire con il mondo e persino ingannare gli déi.

In questo mondo, i fantasmi sono esattamente il contrario di un dio. I fantasmi sono come un diavolo tentatore: compaiono quando un mortale cade. Al contrario, gli dei compaiono quando un mortale risorge nel senso più elementare. Tempo addietro vi abbiamo recensito Heaven Official's Blessing, come un anime adatto per immegersi nel mondo della cultura cinese.