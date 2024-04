Lo sapete che l'arco più divertente di ONE PIECE è un filler?

Diverse saghe popolari di One Piece hanno una personalità propria ed unica poiché Eiichiro Oda sperimenta con i generi e li contamina costantemente con influenze particolari. Ciò che non manca mai nell'opera è però il divertimento. Sapendo questo, chi avrebbe mai immaginato che la vena comica di One Piece avrebbe brillato maggiormente in un arco narrativo filler?

Dopo Skypiea, cadendo dal cielo con la nave, i Mugiwara atterrano all'interno di una base dei Marines fortemente sorvegliata, il G-8.

Per non farsi riconoscere, i protagonisti si separano e si disperdono in gruppi casuali. Rufy e Sanji si ritrovano insieme e, invece di cercare informazioni su come uscire dalla base, finiscono nella cucina dei Marines.

Sanji si innamora di una cuoca di nome Jessica (che si rivela essere la moglie del comandante del G-8) e Rufy si preoccupa solo del cibo che ha davanti.

Zoro, come da programma, si perde e si mette alla ricerca dei suoi compagni, senza capire che è circondato da ufficiali della Marina fino a che non trova Nami che, travestita da custode, scappa con lui.

Robin e Usopp si separano immediatamente, ma l'archeologa riesce finalmente a fare qualcosa di utile per scappare: cattura il comandante Shepard. Chopper, invece, scambiato per un tanuki portafortuna, è in fuga dai soldati.

Come si risolve una situazione senza apparente via d'uscita in One Piece? Ovviamente, la ciurma di Rufy si stufa e inizia a darsele con i Marines della base fino a che ogni membro non raggiunge e salta giù da una montagna che è l'unico modo per fuggire da quel posto sotto l'egida del Governo Mondiale.

Un mini-arco riempitivo semplicemente esilarante.

Vi ricordavate di questo arco? Quali sono secondo voi gli episodi filler più belli di One Piece in assoluto? Ditecelo nei commenti!

