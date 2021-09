Sapevate che Calimero è un anime? Lo studio famoso che si occupò del pulcino nero

Gli anni '80 e '90, tra reti Rai e Mediaset, sono stati pieni zeppi di cartoni animati andati in onda. Molti di questi erano anime, ovvero quei prodotti televisivi provenienti dal Giappone, ma c'erano anche produzioni nostrane. Calimero però non appartiene alla seconda categoria, bensì alla prima.

Sapevate infatti che Calimero è un anime? Ripercorriamo la storia di questo pulcino nero e vedere la produzione delle due stagioni che andarono in onda su Rai 2 e Canale 5 nel vecchio millennio. Calimero è un personaggio di matrice completamente italiana, nato per pubblicizzare il detersivo Ava, che tutti ricorderanno per la tagline "Ava come lava", e di cui è stato mascotte per decenni. Il personaggio apparirà più volte nel corso del Carosello, ma la sua popolarità uscirà fuori dai confini italiani.

Negli anni '70 iniziò a colpire anche in Giappone grazie all'anime che Toei Animation, in collaborazione con lo studio Rever, produsse in quegli anni. L'anime di Calimero andò in onda tra il 1974 e il 1975 in Giappone ottenendo un ottimo riscontro che gli valse la produzione, una decina d'anni dopo, di una seconda stagione. Quest'ultima fu prodotta in coproduzione con la RAI, con 52 episodi in totale che dopo qualche anno arrivarono anche in Italia.

In occasione del cinquantennale del personaggio, in Italia è arrivata anche la serie Calimero 3D sui canali Rai, stavolta però a opera di uno studio d'animazione francese. A proposito di studios, sapete dove si trovano gli studi d'animazione più famosi del Giappone?