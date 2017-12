Sapevate che Mr. Bu ha avuto persino una moglie nel corso di Dragon Ball Online?

Sebbene Dragon Ball non abbia mai dato troppo spazio al romanticismo, l’universo creato daè caratterizzato da coppie alquanto solide come, che dopo l’arrivo diè diventata molto popolare tra i fan. E se ancheavesse una moglie?!

È probabile che molti di voi non lo sappiano ancora, ma la parte buona (e grassa) di Majin Bu, già da qualche anno, ha una fidanzata a tutti gli effetti. Comparsa esclusivamente nel progetto non-canonico di Dragon Ball Online, Miss Bu è una Majin di sesso femminile creata dalla stesso Mr. Bu quando questi comprese il significato della parola “amore” e realizzò di star conducendo una vita solitaria.



Quantomeno nell’universo di Dragon Ball, correva l’anno 790 quando Mr. Bu trovò un romanzo di Mr. Satan intitolato “Il gioco proibito di Bob & Margaret”. Dopo aver letto la piccante storia, Bu comprese di volere qualcuno da amare e trovò il modo per renderlo possibile: così come il Majin Bu cattivo si divise in due parti, Mr. Bu “produsse” la propria consorte e, insieme, i due utilizzarono il romanzo di Mr. Satan come una sorta di guida al matrimonio e addirittura cercarono di capire come avere dei bambini.



La coppia, secondo la lore del videogioco, elaborò però un metodo molto più rapido per avere bambini e proprio la donna, dopo aver creato il Raggio Love-Love, diede vita al primogenito Baby Bu. In seguito, sempre nei giochi, la famiglia crebbe rapidamente e venne formalmente riconosciuta.