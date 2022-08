Sapevate che c'era una serie americana di Sailor Moon? Ritrovato il video del pilot

Sailor Moon è una delle guerriere di anime e manga più famose di sempre. Ideato da Naoko Takeuchi per un pubblico femminile, la guerriera della luna sta ritrovando spazio nei palinsesti televisivi e nei cinema; a breve si chiuderà il remake con Sailor Moon Cosmos, ultima coppia di film. Ma per i fan più appassionati, c'è un altro prodotto.

La youtuber Ray Mona è riuscito a mettere le mani sul pilot della serie americana di Sailor Moon, soprannominata Saban Moon, un progetto nato negli USA nel 1993, qualche anno prima che approdasse sulle reti televisive l'anime originale doppiato in inglese. All'epoca, lo studio d'animazione Toon Makers strinse una collaborazione con i produttori di Power Rangers, Renaissance Atlantic Entertainment, con l'obiettivo di realizzare una versione inglese della serie.

L'unione di scene live action e di scene in versione animata doveva portare a un Sailor Moon unico in stile occidentale, ma il progetto non riuscì mai a decollare. Fu preparato soltanto un pilot, che fa parte del video ritrovato e che potete osservare in parte su Youtube a partire dal minuto 1:43:00.

Nel mentre, in Giappone l'anime ha preso il largo e in questo periodo si festeggiano i 30 anni di Sailor Moon, con tanti progetti e gadget di vario tipo.