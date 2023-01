Sapevate che esiste davvero la squadra di Holly e Benji? La Nankatsu di Captain Tsubasa

La Nankatsu FC forse non è un nome che risulterà molto familiare agli italiani. Infatti, tutti quelli nati tra gli anni '80 e '90 che hanno seguito le vicende di quei giovanissimi ma talentuosi calciatori sono abituati al nome Newppi, o New Team a seconda della saga. In realtà, la squadra di Holly e Benji si chiama per l'appunto Nankatsu FC.

Il nome deriva da quello della scuola media che frequentano Capitan Tsubasa e i suoi compagni di squadra durante alcuni archi narrativi della storia. Situata nella prefettura di Shizuoka, quindi molto più a ovest di Tokyo, questa scuola accoglierà i ragazzi e grazie a loro metterà diversi trofei in bacheca. Sapevate tuttavia che la Nankatsu esiste davvero?

Nel 1983, quindi due anni dopo la creazione del manga di Holly e Benji, a Tokyo nacque una squadra che si affiliò alla scuola Tokiwa, e così prese il nome Tokiwa Club. Dopo qualche anno in cui riuscì ad arrivare anche al secondo livello del calcio giapponese, ma mai nel primo a causa di una mancata solidità nelle performance, cambiò nuovamente nome nel 2012 ridenominandosi Katsushika Vitoard. Tuttavia fu l'anno successivo che avvenne il cambio che dà il nome alla squadra odierna.

Nel 2013 arrivò un nuovo presidente: Yoichi Takahashi, ovvero il mangaka che ha creato Capitan Tsubasa e che ancora tutt'oggi sta lavorando agli spin-off e sequel. Proprio per questo motivo la squadra fu ridenominata Nankatsu SC, in onore della squadra di Holly e Benji. Al momento la squadra milita nella Kanto Soccer League, la divisione regionale di Tokyo. Takahashi è ancora presidente con il 65,5% delle quote, riuscirà a sfornare nuovi talenti del livello di Oliver Hutton e Benjamin Price?

