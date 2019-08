Sapevate che all'inizio della sua serializzazione ONE PIECE non veniva apprezzato?

Ne abbiamo parlato neanche molto tempo fa della moltitudine di dichiarazioni del sensei che vengono passate inosservate giorno dopo giorno. Eppure, la storia di ONE PIECE non ha avuto vita facile, soprattutto nel primo periodo della sua pubblicazione, con Eichiro Oda schiacciato dal peso di un mancato apprezzamento.

Fa strano tornare indietro nel tempo, proprio quando ha ribadito in una recente intervista il suo desiderio di completare ONE PIECE entro 5 anni. Con un salto nel passato, infatti, Oda ha rivelato che il primo periodo della serializzazione del suo manga, oggi capolavoro e re dei fumetti nipponici, non ha ricevuto l'apprezzamento che il sensei si aspettava e sperava anche a seguito del duro lavoro che ogni giorno ci metteva dentro la sua opera.

Per questo motivo, ricorda molto bene un'intervista in cui gli venne chiesto se ricordasse un periodo difficile della sua vita. All'epoca rispose che non aveva passato momento difficili, seppur dietro un grande alone di menzogna. Infatti, i primi tempi di ONE PIECE furono veramente difficili, nonostante il sensei ci mettesse letteralmente l'anima e il corpo. La sua salvezza, in quel periodo, fu ciò che un suo editor gli disse, una frase che non poté mai dimenticare al punto da farlo piangere:

"Non ho mai visto nessuno lavorare così tanto come te e non essere ricompensato per questo."

Oggi Eichiro Oda è l'autore di manga più famoso al mondo, con milioni e milioni di copie vendute alle spalle, nonché uno dei mangaka di ispirazione per la nuova generazione. Vi ricordiamo, infine, che settimana prossima l'opera sarà in un pausa, per permettere al sensei di prendere fiato.