Sapevate che i Lumacofoni di ONE PIECE sono esistiti veramente?

Ebbene sì, c'è stata una persona che ci ha provato davvero a creare i lumacofoni, così tanto che viene naturale immaginare come Eiichiro Oda si sia ispirato a questa vicenda per le sue creature all'interno di ONE PIECE. Vi raccontiamo la storia.

Tutto parte da Jacques Touissant Benoit, occultista francese vissuto a metà Ottocento. Proprio intorno al 1850 si era convinto che le lumache potessero essere usate come trasmettitori e che addirittura funzionassero meglio del telegrafo.

Benoit aveva creato questo esperimento convinto che quando le lumache si accoppiano creano una sorta di connessione neurale tramite un fluido che le collega a livello telepatico. La sua idea era far accoppiare le lumache, per poi assegnare a una delle due una lettera dell'alfabeto. A quel punto una volta toccata la lumaca con la lettera A, per esempio, l'altra avrebbe reagito per poter quindi creare un vero e proprio messaggio.

A questo punto Benoit ha messo in piedi l'esperimento, invitando il benefattore che lo aveva finanziato (e che voleva capire se i suoi soldi erano investiti bene o no) e un giornalista di La Presse, quotidiano francese pubblicato in quel periodo a Parigi.

Durante la dimostrazione il benefattore si è accorto della truffa, mentre il giornalista era convinto dell'idea di Benoit, tanto da scriverci un articolo positivo sul cartaceo. A quel punto però volendo vederci meglio il magnate ha chiesto degli esperimenti più approfonditi, causando la fuga di Benoit, che secondo le fonti dell'epoca sarebbe morto poi pochi anni dopo a Parigi.

Però è probabilmente grazie a questo bizzarro esperimento che Eiichiro Oda ha preso ispirazione per i lumacofoni di ONE PIECE, diventati davvero iconici per quanto riguarda l'opera del mangaka giapponese. E infatti ecco un video sui lumacofoni nel live-action di ONE PIECE.

