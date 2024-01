Tutto quello che sappiamo su Dragon Ball Daima: uscita, trama e altro!

Il 2024 segna il quarantesimo anniversario dal debutto di Dragon Ball sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ma non solo. Quest'anno debutterà un nuovo anime che prenderà le distanze da Dragon Ball Super e che avrà una trama completamente originale. Scopriamo tutto ciò che attualmente è noto su Dragon Ball Daima.

Dragon Ball Daima è il nuovo anime del franchise creato da Akira Toriyama. Non si baserà su alcun manga o altro progetto esistente. Si tratta infatti di un progetto originale creato da TOEI Animation che vanterà una trama completamente nuova.

Dragon Ball Daima uscirà nell'autunno del 2024, ma ancora non è stata rivelata una data d'uscita più precisa. Secondo alcune indiscrezioni, comunque, Dragon Ball Daima uscirà a ottobre 2024 su Crunchyroll per un totale di 20 episodi. Si suppone dunque che si tratti di un anime stagionale.

Come visto nell'ultimo trailer di Dragon Ball Daima diffuso in occasione del Dragon Ball Games Battle Hour, in questo anime Goku e i Guerrieri Z torneranno bambini. Inizialmente si pensava che, come in DB GT, fosse un desiderio espresso alle Sfere del Drago a far regredire i protagonisti. La trama di Dragon Ball Daima pare sarà molto diversa. Secondo un leak, sarà un maleficio da parte dei demoni a trasformare Goku e co. in bambini. I nemici di questa serie, dunque, sono i demoni, come vediamo dai character design di Dragon Ball Daima.

La collocazione temporale di Dragon Ball Daima non è ancora chiara e, sebbene sia un progetto canonico, non sappiamo ancora se in qualche modo si ricollegherà con la storia di Dragon Ball Super. Altra informazione non ancora confermata da TOEI riguarda l'opening di Dragon Ball Daima. Pare che a occuparsene sarà una voce storica che tutti i fan conoscono!