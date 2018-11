Sarà questa la versione di "Cha-La Head-Cha-La" in Dragon Ball Super: Broly?

Da alcuni giorni sta girando su internet una versione della storica prima opening di Dragon Ball Z, Cha-La Head-Cha-La, che potrebbe fare parte della colonna sonora ufficiale del nuovo lungometraggio animato dedicato al franchise, Dragon Ball Super: Broly. Andiamo a sentire di cosa si tratta.

Parte integrante di qualsiasi prodotto multimediale, compreso un lungometraggio d'animazione, è, ovviamente, la colonna sonora. Il giusto accompagnamento musicale può decretare la riuscita o il fallimento di una determinata sequenza, e, in un franchise come quello nato dalla mente di Akira Toriyama, questa regola vale in maniera particolare. Per questo tutti gli appassionati sono ansiosi di ascoltare quella che sarà la OST di Dragon Ball Super: Broly, per vedere se riuscirà a trasferire le giuste sensazioni nel corso della proiezione.

In questo senso è interessante il pezzo che ha cominciato a circolare sul web nei giorni scorsi, dato che, anche se si tratta solo di un'indiscrezione non confermata, potrebbe riuscire benissimo nell'intento di soddisfare i gusti acustici dei fan. Si tratta infatti di un nuovo arrangiamento di quella che è una delle canzoni legate al brand più amate di sempre, nonché prima sigla d'apertura della serie animata Dragon Ball Z: Cha-La Head-Cha-La di Hironobu Kageyama (pubblicata nel 1989).

Come potete ascoltare voi stessi dal video pubblicato nella parte alta della notizia, la nuova versione dello storico brano è formata da una lunga parte strumentale e dal classico coro, ed ha un sapore più rock ed elettronico rispetto all'originale, e non fatichiamo ad immaginarlo come perfetto sottofondo ad uno dei momenti epici che sicuramente affolleranno la proiezione della pellicola. Potrebbe del resto essere l'espediente giusto per trasmettere anche quel senso di nostalgia che, in un appassionato di una serie trentennale, non guasta mai.

Per quanto si tratti ancora di una voce non confermata, vi piace questa versione di Cha-La Head-Cha-La? La vorreste sentire mentre assistete alla proiezione di Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere nei commenti!

Dragon Ball Super: Broly è il ventesimo lungometraggio dedicato al franchise e vedrà il suo debutto nelle sale nipponiche il prossimo 14 dicembre. La pellicola darà finalmente una collocazione canonica a Broly, uno dei villain più amati di sempre dai fan, e getterà le basi anche per il proseguo del manga di Toyotaro. Seguiteci su Everyeye per tutte le novità, anche riguardo il futuro arrivo in Italia del film.