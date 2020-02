Sarada si mette in mostra nell'ultimo episodio di Boruto:Naruto Next Generation

La serie anime di Boruto:Naruto Next Generation, dopo una serie di cambiamenti rispetto alla versione cartacea, si è affiancata ad essa con quest'arco narrativo dei Banditi Mujina. Nell'ultimo episodio, Sarada mette in mostra tutta la sua abilità per risolvere una situazione.

Infatti, nell'arco in corso, i nostri eroi Boruto, Mitsuki e Sarada si sono infiltrati in una prigione-castello di massima sicurezza per ninja per svolgere una missione affidatagli da un prigioniero di nome Kokuri. Proprio quest'ultimo sembrava nascondere segreti ai nostri eroi, segreti che sono stati smacherati dall'abilità sharingan di Sarada. Dopo aver portato il prigioniero in una biblioteca del carcere, la ragazzina utilizza un'illusione che induce Kokuri a vuotare il sacco sulla refurtiva che aveva rubato. L'abilità di poter creare illusioni per confondere i proprio avversari è da sempre una delle abilità più potenti che abbiamo visto non solo in Boruto, ma anche nella classica serie di Naruto, visto che erano in molti a voler scoprire i segreti dello Sharingan. Secondo voi Sarada diventerà ancora più abile nell'uso di questa tecnica? Fatecelo sapere nei commenti sotto la notizia!

Di recente alcuni fan si sono lamentati delle animazioni utilizzate dall'anime di Boruto dello Studio Pierrot che avrebbero riciclato alcune sequenze durante gli episodi. Vi lasciamo, inoltre, con questa illustrazione di Iron Man fatta da uno degli animatori della serie di Boruto ad opera di Cheng Xi Huang.