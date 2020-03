Sarada prende vita in questo eccezionale cosplay di Boruto: Naruto Next Generations

Naruto è un manga che ci ha accompagnato per tanti anni, ma purtroppo il suo tempo è giunto alla fine nel 2014, quando Masashi Kishimoto terminò l'opera. Quell'universo di ninja è però vivo e vegeto grazie al suo sequel, Boruto: Naruto Next Generations, che ha portato ai fan un mondo simile al precedente ma con personaggi inediti.

Uno dei personaggi protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations è indubbiamente Sarada Uchiha, compagna di squadra di Boruto e figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. La ragazza ha conservato tanti elementi provenienti da entrambi i genitori, senza disdegnare qualche rimando anche a Karin, come scoperto in uno spin-off dedicato proprio alla ragazzina.

Adesso che Sarada si sta facendo valere in Boruto: Naruto Next Generations, i fan le stanno dedicando diversi cosplay, come quello di Anangmoon condiviso su Instagram e che potete vedere in calce. Sarada viene raffigurata nella sua versione con il coprifronte del Villaggio della Foglia, mentre il resto richiama al classico vestito rosso con zip e capelli portati di lato. Nel cosplay della ragazza manca solo lo Sharingan, tecnica che Sarada ha già sviluppato da qualche episodio. Cosa ne pensate di questo cosplay di Sarada Uchiha?

L'anime di Boruto sta per accogliere un nuovo personaggio insieme al ritorno del Karma.