Sasaki and Peeps: c'è una data per il debutto, nuovo cast strabiliante

Sasaki and Peeps è presto vicino al proprio debutto sul piccolo schermo. La nota serie tv prodotta dalla Silver Link, lo studio d'animazione di Masamune-kun's Revenge, ha ricevuto ulteriori notizie circa il cast e i nuovi membri che si uniranno alla nuova produzione.

L'annuncio dell'adattamento anime di Sasaki and Peeps è arrivato lo scorso anno, durante il mese di luglio, attraverso la Kadokawa, responsabile della pubblicazione della light novel nata fra la collaborazione della penna di Buncololi e dei disegni di Kantoku.

L'evento livestream MF Bunko J Summer School Festival ha rivelato altri due membri del cast, lo staff principale, un teaser visual e la data di debutto dell'adattamento anime televisivo, previsto per gennaio 2024.

La talentuosa Rie Takahashi, voce di Ai Hoshino in Oshi no Ko, Emilia in Re: Zero, Sumi Sakurasawa in Rent-A-Girlfriend e tantissimi altri personaggi femminili più conosciuti, in quest'opera interpreterà Hoshizaki. Ad affiancarla in questo lavoro è Akari Kitō, doppiatrice di Nezuko in Demon Slayer e di Erika Amano in A Couple of Cuckoos, che qui presterà la voce a Otonari-san.

Non solo, i personaggi principali Sasaki e l'uccellino Peeps, anche detto Pii-chan, saranno interpretati rispettivamente da Tomokazu Sugita, doppiatore di Renkotsu in Inuyasha, e Aoi Yuki, Diane in Seven Deadly Sins e Tsuyu Asui in My Hero Academia.

La storia ruota attorno all'impiegato Sasaki che, in cerca di compagnia, adotta l'uccellino Peeps, che si rivela essere un saggio proveniente da un mondo parallelo, in grado di conferirgli grandi poteri. Se l'uomo ricerca solo un po' di pace e tranquillità, qualche personaggio colorato potrebbe ostacolarlo nell'intento.



Quali sono gli studi d'animazione più importanti di sempre? Fra questi non spicca il nome della SIlver Link, ma fra le case più importanti ci sono MAPPA e Toei Animation.