Sasaki and Peeps: la novel di Buncololi riceverà un adattamento anime

Il “Natsu no Gakuensai 2022” è stato teatro di annunci per MF Bunko J e Kadokawa. Durante la manifestazione, è stato infatti rivelato che il romanzo Sasaki and Peeps riceverà un adattamento animato di prossima uscita.

Il successo della serie di light novel dello scrittore Buncololi e dell’illustratore Kantoku, lanciata nel gennaio 2021 e vincitrice delle categorie Tankoban e Novel dell’edizione 2022 di Kono Light Novel ga Sugoi!, ha ispirato la produzione di una serie anime. Per commemorare il traguardo, l’illustratore ha realizzato un artwork celebrativo in cui ringrazia il sostegno dei fan. L’uscita, è probabile nel 2023, quando debutterà anche l’anime di Shangri-La Frontier.

L’annuncio, è stato accompagnato da uno spot pubblicitario, che trovate nel tweet in calce all’articolo, in cui i protagonisti Sasai e Pee-chan intrattengono una divertente conversazione. A dare voce ai due personaggi, saranno rispettivamente Tomokazu Sugita e Aoi Yuki. Il “Natsu no Gakuensai 2022” è stato protagonista anche dell’annuncio dell’anime Days With My Stepsister.

La vita di Sasaki è completamente dedita al suo lavoro aziendale, e alla fine di ogni giornata torna a casa stanco e insoddisfatto. Alla ricerca di compagnia per riempire il vuoto della sua vita, si reca per capriccio in un negozio di animali. Questo, cambierà la sua vita per sempre. Sasaki adotta infatti un adorabile uccellino, ma il suo nuovo coinquilino rivela di essere in realtà un saggio di un altro mondo. Egli, conferisce a Sasaki dei poteri soprannaturali che gli consentono di viaggiare per i mondi. L’uomo, intende utilizzare la sua nuova abilità per vivere in serenità, ma alcuni strambi personaggi sono pronti a intralciare i suoi piani.