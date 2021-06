Sasaki to Miyano: il manga Yaoi di Shou Harusono riceverà un adattamento anime nel 2022

Sasaki to Miyano, l'apprezzatissimo manga yaoi scritto e disegnato da Shou Harusono, riceverà un adattamento anime nel corso del 2022, secondo quanto rivelato dallo stesso autore e dalla casa editrice Kodansha. La serie è in produzione presso Studio DEEN, tornato a lavorare su un anime Boys Love a cinque anni dall'uscita di Super Lovers.

Yen Press, la casa editrice che distribuisce il manga in Nord America, descrive così la storia: "Miyano è un liceale appassionato di manga Boys Love, che legge in continuazione. Un giorno, il ragazzo incontra per caso il suo senpai Sasaki, con cui ha un piccolo diverbio a causa della sua passione. Intrigato dal modo di fare del suo kouhai, il misterioso e poco raccomandabile Sasaki sfrutta ogni possibilità per avvicinarsi a Miyano, finché...".

Shinji Ishihara (Fairy Tail, Log Horizon, Talentless Nana) dirige l'anime presso Studio DEEN, mentre Yoshiko Nakamura (Super Lovers) scrive la sceneggiatura. Maki Fujii (I've Always Liked You, The Moment You Fall in Love) cura il character design, mentre Takahiro Ueno supervisiona il team. I doppiatori saranno gli stessi scelti per i drama CD pubblicati con i Volumi passati del manga.

Sasaki to Miyano è un manga yaoi, ovvero incentrato su rapporti omosessuali tra i protagonisti. In Giappone il genere è abbastanza famoso e negli ultimi anni è stato principalmente adottato dalle mangaka donne per raccontare storie indirizzate ad un pubblico femminile. Recentemente il genere ha raggiunto il mainstream anche in occidente grazie allo straordinario successo di Given.

