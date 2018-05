Sasuke invita tutti i fan al parco J-World dove sarà presente l'anime di Boruto

I fan di Naruto e di Boruto: Naruto Next Generations sanno bene che Sasuke non è un personaggio dedito alla risata, e che vedere il membro del clan Uchiha sorridere è cosa più unica che rara. Ora, in un poster per il J-World, è possibile ammirarlo mentre accenna un flebile sorriso per invitare gli spettatori a entrare nel parco.

Il parco J-World si sta preparando per il grande Comic-Con giapponese dedicato alle serie anime: Boruto: Naruto Next Generations sarà un'importante presenza all'evento, che prenderà il via il 23 Giugno. Quindi, il franchise ha deciso di promuovere la fiera con un poster che ritrae Sasuke mentre sorride.

Come detto in apertura, i fan sapranno che questa è una delle rare volte in cui Sasuke si mostra sorridente, e chi ha realizzato il poster lo sa bene. Nell'immagine poteva esserci Boruto, il Team 7, Naruto o qualsiasi altro personaggio, ma è stato scelto proprio l'ex Nukenin della Foglia. Se il cupo membro del clan Uchiha sorride in un poster dedicato a una fiera del genere, un messaggio arriva forte e chiaro: il Comic-Con merita di essere visitato.

Certo, in Boruto: Naruto Next Generations abbiamo potuto conoscere un Sasuke ammorbidito, ma l'ex ninja traditore ha mantenuto quell'aria cupa che da sempre lo contraddistingue, e vederlo sorridere è sempre un evento unico.