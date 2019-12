Sasuke mette una pietra sopra al viaggio nel passato in Boruto: Naruto Next Generations

La saga del passato di Boruto: Naruto Next Generations che ci ha accompagnato per settimane è giunta ormai alla fine. Dopo aver sconfitto Urashiki grazie al potere combinato del Rasengan di Naruto e Boruto, nell'ultimo episodio andato in onda sono state messe in scena le conclusioni con il passato e l'avventura di Sasuke e il suo allievo.

Nei giorni precedenti si erano susseguite varie teorie sul fatto che questi avvenimenti avrebbero potuto influire sul futuro, mutando, in qualche modo, quello a cui Boruto e Sasuke appartengono. A quanto pare non succederà nulla di tutto questo, in quanto l'ultimo episodio ha messo in scena un potere oculare di Sasuke, mai citato prima d'ora, che gli conferisce la capacità di cancellare o comunque rendere inaccessibili i ricordi delle persone colpite dal suo Justu.

Giunto alla fine, l'Uchiha è costretto a dare una spiegazione a Jiraiya e Naruto per ciò che si appresterà a fare, ovvero del motivo per il quale deve cancellare loro la memoria. E se l'Eremita dei Rospi comprende subito la situazione e accetta di buon grado la cosa, anche se con un po' di tristezza per non poter approfondire il mistero degli Otsutsuki, Naruto soltanto quando vede Sasuke attivare lo Sharingan prima che i suoi ricordi vengano rimossi, si rende conto, con sorpresa, che quello che ha davanti non è altra che la versione adulta del suo migliore amico.

Jiraiya non sembra per nulla sorpreso della notizia. Al contrario sembrerebbe quasi che avesse già da un pezzo scoperto la vera identità di Sasuke e che tutto quello non avesse fatto altro che dargli la conferma definitiva, conferma che potrà gustarsi per poco, dal momento che la memoria gli è stata cancellata.

