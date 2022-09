Che fine fa Sasuke in Naruto Shippuden? Ecco come si conclude la sua storia nell'anime

L'anime di Naruto Shippuden si è concluso nel 2017, ben 5 anni fa. Nonostante ciò, moltissimi fan continuano a scoprire ancora oggi la serie, mentre i più navigati vicini al franchise saranno sicuramente impegnati nella lettura di Boruto 73, ultimo capitolo pubblicato del manga sequel di Shippuden.

Uno dei personaggi più amati del mondo di Naruto è Sasuke, amico-nemico di Naruto sin dalle prime battute della serie. Figlio secondogenito di una delle famiglie più importanti del Villaggio della Foglia, Sasuke ha sempre vissuto da solo, a causa dello sterminio del suo clan ad opera del fratello Itachi. Nel finale di Naruto, per accrescere la sua forza Sasuke decide di unirsi al ninja malvagio Orochimaru. Quindi, che fine fa Sasuke in Naruto Shippuden?

Nella seconda serie animata di Naruto Sasuke fa il suo esordio nella saga della riunione tanto attesa, dove viene raggiunto da Naruto e il suo team nel covo di Orochimaru. Più avanti nella storia il giovane Uchiha deciderà di uccidere il Sannin, per poi recarsi al covo degli Uchiha a sconfiggere suo fratello Itachi una volta per tutte. Sarà proprio Sasuke ad avere la meglio per un soffio.

Egli verrà poi a conoscenza, attraverso Tobi, delle vere ragioni per cui Itachi sterminò gli Uchiha: dietro tutto c'era un complotto architettato dai piani alti del Villaggio della Foglia. Dopo aver appreso questa notizia, Sasuke decide di unirsi all'associazione Alba, e al summit dei cinque Kage affronta e ha la meglio su Danzo Shimura, uno dei colpevoli del tradimento di Itachi.

Dopo un confronto con il fratello maggiore riportato in vita da una tecnica proibita, Sasuke aiuterà Naruto e Sakura a sconfiggere Madara Uchiha, ponendo così fine alla Quarta Guerra Mondiale Ninja. Nel finale di Shippuden, l'ultima battaglia che vedrà protagonista Sasuke sarà quella contro Naruto nella Valle dell'Epilogo, che si concluderà con un pareggio. L'ultimo superstite degli Uchiha deciderà quindi di partire per un viaggio di redenzione, per poi tornare finalmente al Villaggio della Foglia e sposare Sakura.

Così si conclude la storia di Sasuke Uchiha in Naruto Shippuden. Il finale della serie è stato molto criticato, soprattutto per l'epilogo del personaggio di Sakura, che è cresciuto molto poco in Naruto Shippuden. Nonostante ciò, l'amore verso la serie di Masashi Kishimoto e i suoi valori positivi continua ad essere molto, e probabilmente rimarrà tale negli anni.