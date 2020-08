Sasuke Shinden: l'Uchiha rivela i suoi toccanti pensieri verso Naruto

Il legame tra Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha è stato travagliato ed è stato una delle colonne portanti di tutto il manga sul ninja biondo. Alla fine però, dopo tanti ostacoli superati, Naruto è riuscito a ristabilire e rafforzare questo rapporto con il suo migliore amico. Abbiamo sempre visto cosa pensa Naruto, ma quali sono i pensieri di Sasuke?

In Sasuke Shinden otteniamo questa risposta. La light novel del mondo di Naruto vede come protagonista proprio l'Uchiha, che si lascia andare a un lungo monologo interiore dove spiega un po' dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti. "Io faccio parte del mondo di Naruto. Sono fortunato ad esistere. Il calore che emana è come quello che una volta sentivo provenire dalla mia famiglia. Mi fa sentire come se esistessi davvero in questo mondo. Le connessioni con la mia famiglia, l'amore."

Sasuke poi continua rivangando il rapporto con la vendetta che per lungo tempo l'ha fatto andare avanti: "La vendetta mi ha supportato. Allo stesso tempo, mi ha divorato. L'odio mi correva nel sangue come veleno, e ho ucciso tutte le mie altre emozioni. E quando ero ormai diventato di pietra, lui ha riacceso ancora una volta il fuoco nel mio cuore. Ho scelto un nuovo sentiero. Un sentiero che porta dal passato al futuro."

Ci sono tante light novel del mondo di Naruto post guerra, come quella con Sasuke e Sakura protagonisti. L'Uchiha sta ricevendo approfondimenti anche nei recenti capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel con la nuova generazione di ninja.