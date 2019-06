Sasuke torna in Boruto: Naruto Next Generations con un piccolo siparietto con Naruto

La rivalità tra Sasuke e Naruto è stata forte sin dall'infanzia dei due ragazzi, cresciuti per un certo periodo in contesti estremamente simili. Se pensavate che la battaglia alla Valle della Fine avesse messo fine ai battibecchi tra i due però siete in errore, perché l'episodio 112 di Boruto: Naruto Next Generations ne mostra alcuni nuovi.

Concluso l'arco di Konoha Shinden, Boruto: Naruto Next Generations torna al Villaggio della Foglia facendoci rivedere i protagonisti, ma anche personaggi della vecchia serie come Naruto e Sasuke. Qui, Naruto è impegnato a scegliere i nuovi chunin in seguito all'esame che si è tenuto pochi mesi prima e che fu interrotto dall'intervento degli Otsutsuki.

Nell'episodio 112 di Boruto: Naruto Next Generations però c'è anche un simpatico siparietto tra l'Hokage e il membro del clan Uchiha, mentre quest'ultimo era venuto a recapitare alcune importanti informazioni su Urashiki e il suo clan. Come potete vedere dalle immagini raggruppate nel post di Reddit in calce, Sasuke lancia dei commenti caustici verso Naruto, suggerendogli di usare quella testa dura che si ritrova e fare il suo lavoro come Hokage.

Boruto: Naruto Next Generations è un anime che fa da sequel alle avventure narrate in Naruto, di Masashi Kishimoto. Il protagonista dell'opera è Boruto, figlio dell'attuale settimo hokage, che calcherà il mondo dei ninja insieme alla nuova generazione di shinobi e che sarà accompagnato anche da volti già noti.