Sasuke Uchiha morirà nel time-skip di Boruto? Le ipotesi in Two Blue Vortex

Dopo diversi mesi d'assenza, Boruto sta per tornare con la seconda parte del manga. È ormai confermato che l'opera di Kishimoto e Ikemoto riprenderà con un time-skip che porterà Boruto, Kawaki, Sarada e gli altri in età adulti. Questo salto temporale, secondo l'opinione di molti, porterà a un evento tragico, la morte di Sasuke Uchiha.

Per comprendere al meglio le ragioni che portano a quest'idea, bisogna tornare indietro all'ultimo capitolo prima della pausa. In Boruto 80 Sasuke si fida ciecamente di sua figlia Sarada, promettendole di portare in salvo e prendersi cura di Boruto nonostante l'influenza della tecnica divina di Eida. Salvando Boruto, Sasuke Uchiha è dunque divenuto un nemico di Konoha, ricercato dagli stessi ninja che fino a poco prima proteggeva e che erano suoi amici. Considerando ciò, e che all'inizio dell'opera abbiamo visto Boruto scontrarsi con Kawaki indossando il mantello, il corpifronte e la spada del suo maestro, è probabile che tra non molto Sasuke Uchiha perderà la vita.

In seguito allo scontro con Isshiki Otsutsuki, Sasuke ha perso il suo Rinnegan, perdendo così buona parte dei suoi incredibili poteri. Con anche Naruto ormai scomparso, Sasuke potrebbe morire in uno scontro imminente con Kawaki o Code.

La morte di Sasuke ricorderebbe da vicino quanto accaduto in Naruto Shippuden, dove il maestro di Naruto, Jiraiya, morì in seguito al time-skip tra le due parti della serie. Sebbene non necessaria, in quanto Sasuke ha già perso buona parte del suo power level, la morte dell'Uchiha avrebbe un forte impatto emotivo non solo sui lettori, ma anche su Boruto e Sarada, che potrebbero sviluppare i propri poteri in seguito alla sua scomparsa. Ecco infatti le analogie estetiche tra Boruto e Sasuke.