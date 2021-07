Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen può battere Goku di Dragon Ball? Sì secondo questo collage

Molti fan vorrebbero vedere scontri tra personaggi appartenenti a universi differenti. Nel campo di manga e anime accade spesso, con i vari appassionati che si chiedono chi vincerebbe uno scontro tra Goku e Saitama. Il saiyan di Dragon Ball torna al centro di questi scontri impossibili sfidando un personaggio di Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo.

Satoru Gojo è lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen e per il momento nel suo manga sembra non avere rivali nell'uno contro uno. Eppure uscendo fuori dal lavoro di Gege Akutami, troverebbe un potente rivale in Goku. Se il saiyan combattesse con lo stregone, quale sarebbe l'esito della battaglia? La risposta la dà Ronin Rocky, un utente che su Instagram ha caricato alcune immagini fatte da lui editando alcune scene provenienti dai manga di Jujutsu Kaisen, Dragon Ball e Dragon Ball Super.

Lo scontro inizierebbe subito in discesa per Gojo che a quanto pare assesterebbe un potente pugno a Goku Super Saiyan, facendogli perdere la trasformazione. Nella seconda pagina, Gojo insisterebbe su un Goku a terra ferendolo ulteriormente con le sue tecniche maledette. Uno scontro impari quindi, pensate che andrebbe davvero così?

Lo stregone di Jujutsu Kaisen è talmente potente e amato dai fan che questi sono rimasti allibiti dall'ultima statua di Satoru Gojo arrivata in commercio.