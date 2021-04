Satoru Gojo di Jujutsu Kaisen e Kakashi Hatake di Naruto: la fusione in una fanart ironica

Con l'arrivo dell'anime di Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo ha spopolato. Lo stregone più forte ha dato prova più volte delle sue capacità e ha saputo ammaliare fan di ogni genere. Palese la sua ispirazione al ninja Kakashi Hatake di Naruto, che vediamo all'opera per tantissimi anni, con la sua storia in corso anche in Boruto: Naruto Next Generations.

Kakashi Hatake e Satoru Gojo sono estremamente simili. Hanno entrambi dei poteri che riguardano gli occhi, poi capelli bianchi e un viso parzialmente coperto per vari motivi. Ecco quindi che entra in gioco la famosa fusion di Dragon Ball, con un fan che ha pensato di creare un'illustrazione divertente con i due personaggi.

Nell'immagine in basso, rimabalzata anche sull'account Twitter di Mundo Kame, si vedono Kakashi e Gojo intenti nella danza Metamor che ben conosciamo, con lo stregone sul lato sinistro e il ninja sul lato destro. Il risultato della fusione è un personaggio con occhi e faccia praticamente coperti al 100%. I capelli bianchi rimarrebbero sicuramente gli stessi, ma chissà se nascerà uno Sharingan particolare da questo bizzarro incontro dei mondi di Jujutsu Kaisen e Naruto.

Ormai conclusosi, l'anime di Jujutsu Kaisen è stato molto apprezzato, dimostrando la bontà del lavoro di Studio MAPPA.