Satoru Inoue, doppiatore di Magne in My Hero Academia, ha svelato di avere una figlia

Nel corso dei diversi anni in cui My Hero Academia è andato ampliandosi sul mercato di volume in volume, l'epopea targata Kōhei Horikoshi ha saputo mettere in mostra un cast sterminato, una marea di volti oramai ben noti che hanno preso vita anche grazie al prezioso contributo dei tanti doppiatori che hanno lavorato alla produzione.

Quello dei doppiatori, in effetti, è un lavoro di massima importanza per qualsiasi produzione animata e ciò viene riconosciuto da sempre soprattutto in Giappone, lì dove i doppiatori sono spesso visti come delle star di Hollywood con milioni di fan che pendono dalle loro labbra - soprattutto quando lavorano a produzioni importanti come My Hero Academia -, una condizione che ad alcuni è sempre piaciuta mentre altri non l'hanno vista esattamente di buon occhio.

Tra questi ultimi, figura anche Satoru Inoue, doppiatore di Magne in My Hero Academia - oltre che di vari personaggi secondari in Darker than Black, Soul Eater, Skip Beat! e Shonen Onmyouji - che si è sempre mostrato piuttosto restio a condividere con i suoi fan informazioni sulla sua quotidianità, soprattutto se messo a confronto con altri personaggi del mestiere. Recentemente, però, l'uomo ha pubblicato su Twitter un tweet in cui ha svelato che la scorsa primavera ha avuto una figlia e che ora si prepara a festeggiare con sua moglie il suo primo compleanno. L'occasione è stata sfruttata anche per ringraziare i suoi fan e coloro che lo hanno aiutato nell'ultimo anno.

La notizia ha ovviamente stupito molti utenti che non avevano idea della cosa, al punto tale che anche lo stesso Mitsuaki Madono (doppiatore in Bleach e Robot Wars), dopo essersi congratulato, ha commentato il tweet svelando di non sapere che Inoue fosse sposato, segno ancor più chiaro della generale riservatezza che l'uomo ha sempre mostrato.

