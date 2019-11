Il Saudi Anime Expo diventa gigante... con L'attacco dei Giganti

Il gigantesco brand creato da Hajime Isayama va forte in Giappone. Dopo aver conquistato lettori e spettatori nel paese del Sol Levante, L'Attacco dei Giganti si è diretto verso gli altri paesi del globo. Oltre l'Europa e gli Stati Uniti d'America, la serie ha trovato tantissimi fan anche in paesi come Cina e Arabia Saudita.

Proprio in quest'ultimo paese, L'Attacco dei Giganti è arrivato a mostrare tutta la sua temibile forza. Dopo le statue giganti degli Universal Studios in Giappone, ne arriva una nuoav per la mostra Saudi Anime Expo.

Alla convention saudita, i partecipanti hanno potuto trovare di fronte a loro un'enorme statua di Eren in forma gigante mentre, arrabbiato, sta per sferrare un pugno al terreno, riprendendo una delle pose di combattimento durante lo scontro con Annie nella foresta degli alberi giganti.

I fotografi della statua hanno fatto girare l'immagine tramite i tanti social della rete, tra cui Reddit e Twitter. In calce potete vedere una di queste foto, condivisa dall'account Attack on Titan Wiki. E voi che reazione avreste se vi trovaste davanti una statua di queste dimensioni e con questa carica distruttiva?

L'Attacco dei Giganti è un manga di Hajime Isayama, pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine dal 2009. Con gli ultimi capitoli distribuiti, la serie è prossima al finale.