Savage Avengers: il Dottor Destino ha rivelato il suo vero volto

In pochi hanno visto il vero volto di Victor von Doom, alias Dottor Destino. Sin dall'incidente che ha portato anche alla nascita dei Fantastici 4, l'uomo ha indossato una maschera che copre completamente il viso. Adesso si aggiunge un nuovo personaggio alla lista di chi ha osservato ciò che si cela grazie al numero 8 di Savage Avengers.

Nel numero 7 di Savage Avengers, il Dottor Destino ha rapito Conan il Barbaro e l'ha portato a Latveria, sperando di avere più possibilità di controllare l'amuleto. È qui che riprende col numero in arrivo mercoledì, l'8, dove i due iniziano a parlare a un tavolo. Conan si sta dando da fare, mangiando a profusione delle cosce di tacchino. Mentre pranza, chiede al Dottor Destino della maschera.

Dopo aver lanciato qualche frecciatina, il malvagio antagonista dei Fantastici 4 inizia a slacciarsi la protezione che ha sul viso, lasciandola sul tavolo e mostrandosi a Conan. Purtroppo, l'inquadratura scelta fa in modo che il lettore non possa guardare anche lui com'è veramente il volto di Victor Von Doom. Savage Avengers è scritto da Gerry Duggan, disegnato da Patch Zircher con copertine di Valerio Giangiordano.

