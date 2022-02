Savage Avengers, ecco la nuova formazione del team di antieroi Marvel

Una nuova formazione dei Savage Avengers è in arrivo. Il team di Vendicatori che vede Conan come leader sarà protagonista di un rilancio che partirà il prossimo Maggio. Il roster di antieroi che andrà a comporre i nuovi Savage Avengers vede la presenza di Elektra, Anti-Venom, Cloak e Dagger, Black Knight, Weapon H e, ovviamente, Conan il Barbaro.

"Fare il mio debutto in Marvel con Savage Avengers è come essere selezionati per giocare con gli Yankees e scoprire che giocherai anche con i Rangers nel weekend - solo che io posso scrivere Conan il Barbaro, uno dei personaggi fantasy più iconici, e posso gettarlo in avventure selvagge con una nuova banda di popolari personaggi Marvel!", ha dichiarato David Pepose, chiamato a scrivere Savage Avengers affiancato dal disegnatore Carlos Magno. "Poter mettere Conan in squadra con Daredevil, Anti-Venom, Weapon H, Black Knight, Cloak e Dagger mi permette di conferire alla serie personalità e potenzialità, e l'artista Carlos Magno realizza capolavoro dopo capolavoro portando in vita questi personaggi - non sto nella pelle per mostrare ai lettori le scintille che faranno Conan e la sua banda quando incontreranno il Deathlok più pericoloso di tutti. Preparatevi ad una battaglia epica tra Cyborg e Cimmeri, perché questo Maggio, solo i "Savage" sopravvivranno...".



Il team guidato da Conan dovrà infatti affrontare la minaccia rappresentata da un potente Deathlok proveniente dal futuro con lo scopo di dare la caccia proprio ai Savage Avengers. Tra gli inaspettati personaggi che faranno parte del team, oltre ad una Elektra nei panni di Daredevil, ci sono anche Anti-Venom e Weapon H, rispettivamente l'antitesi di un simbionte e un ibrido tra Hulk e Wolverine, che latitavano da tempo nelle testate Marvel.



Da sottolineare anche la presenza di Black Knight, personaggio che ha recentemente debuttato al cinema in Eternals interpretato da Kit Harington, e la cui popolarità dovrebbe aumentare con il suo eventuale ritorno sugli schermi (qui il nostro approfondimento sulla storia e i poteri di Black Knight).



Il nuovo team di antieroi debutterà il 4 Maggio 2022 in Savage Avengers #1, di Pepose e Magno. La cover del primo numero è stata realizzata da Leinil Francis Yu e Sunny Gho, ed è disponibile anche un'ulteriore immagine promozionale, ad opera di Giuseppe Camuncoli e David Curiel, che condividiamo in calce.