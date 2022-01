Savage Spider-Man, un mostruoso Uomo Ragno nella preview della nuova miniserie

Nonostante l'improvvisa cancellazione della serie Non Stop Spider Man, lo sceneggiatore Joe Kelly potrà comunque continuare a raccontare la sua storia nella miniserie Savage Spider-Man, che si pone come sequel diretto della serie sopraccitata, e che si mostra per la prima volta in un'anteprima pubblicata in esclusiva da CBR.

La serie Non-Stop Spider-Man vedeva Peter Parker alle prese con un piano del Barone Zemo che stava portando alla morte numerosi studenti di New York City. Nel finale della serie, durante il confronto tra i due, Spider-Man si trasformava in un mostruoso ragno gigante, concludendo la storia con un cliffhanger.



La preview di Savage Spider-Man #1 (che condividiamo nella gallery in fondo all'articolo) riprende esattamente da dove la serie precedente si era interrotta, con un selvaggio Man-Spider che, dopo aver catturato un cinghiale, è pronto al secondo round del suo scontro con il Barone Zemo.



Non si tratta in ogni caso della prima volta che Peter Parker si ritrova nei panni di una bestia ragnesca: l'ultima volta, nei fumetti, è successo durante un tie-in del crossover Avengers Divisi (e qualcosa di simile è capitato, sebbene non a Peter Parker, anche nella più recente storyline Spider-Island). La mostruosa trasformazione dell'Uomo Ragno è stata protagonista, in passato, anche di un episodio della serie animata Spider-Man: The Animated Series.



Savage Spider-Man #1 (di 5), scritto da Kelly e illustrato da Gerardo Sandoval, Victor Nava, Chris Sotomayor e VC's Travis Lanham, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 2 Febbraio 2022. Non si tratta dell'unica serie dedicata all'Uomo Ragno che che inizierà nel prossimo futuro: ad Aprile partirà il rilancio di Amazing Spider Man che ricomincerà dal numero 1.