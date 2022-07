Saving 80.000 Gold in Another World for my Retirement, annunciato l'anime

Il profilo Twitter ufficiale della rivista Shonen Sirius, edita da Kodansha, ha rivelato che Saving 80.000 Gold in Another World for my Retirement riceverà un adattamento ufficiale. Ecco le prime informazioni ufficiali sull’anime tratto dalla serie di light novel di FUNA.

Il prossimo anno, l’industria anime dedicherà molta attenzione alla trasposizione delle novel più popolari degli ultimi tempi. Se al “Natsu no Gakuensai 2022” è stato annunciato l’anime Days With My Stepsister, questa volta tocca all’annuncio di Saving 80.000 Gold in Another World for my Retirement.

In uscita nel gennaio 2023, la storia scritta da FUNA segue le vicende di Mitsuha, che un giorno cade da una scogliera e si ritrova improvvisamente in un mondo fantasy che ricorda quello medioevale europeo. Dopo aver affrontato un branco di lupi, si rende conto di poter viaggiare tra i due mondi, e approfittando di questa capacità, decide di accumulare 80.000 monete d’oro nel mondo medioevale, per godersi la pensione nel mondo reale. Tra gli adattamenti di novel di prossima uscita, c’è anche Sasaki and Peeps.

La serie di romanzi è stata lanciata sul sito web Shosetsuka ni Naro nel 2015, e il successo riscontrato in patria ha portato alla pubblicazione di un primo volumetto sotto l’etichetta di Kodansha. Attualmente, le novel contano sei volumi pubblicati, con un settimo in arrivo molto presto, nonché un adattamento manga. Altre informazioni sulla produzione dell’anime, non sono ancora note.