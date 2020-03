Sono sbarcate su Netflix le prime due serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo

I fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo saranno felici di poter tornare ad immergersi nelle prime serie che hanno dato vita alla storia della famiglia Joestar creata dalla fervida mente di Hirohiko Araki e disponibili adesso sulla piattaforma streaming di Netflix.

Phantom Blood, Battle Tendency e Stardust Crusaders sono le prime parti (al momento sono otto in tutto, di cui solo le prime cinque godono di una trasposizione animata) che compongono le avventure della famiglia Joestar in lotta contro le forze del male. Nella prima mitica serie, ambientata a fine ottocento in Inghilterra (inusuale scenario per un manga giapponese) assistiamo alla lotta tra Jonathan Joestar ed il suo rivale Dio Brando, divenuto un vampiro immortale grazie ad una strana maschera di pietra. Jonathan si troverà costretto ad affrontare orrori inimmaginabili e a superare i propri limiti per cercare di avere la meglio contro il suo avversario. Nella seconda parte della saga generazionale, invece, ci spostiamo avanti di qualche anno e troviamo lo scavezzacollo Joseph Joestar che deve indagare sui misteri della maschera di pietra, tornata a minacciare il mondo. Infine troviamo lo studente giapponese Jotaro Kujo protagonista di uno strano viaggio nella terza avventura intitolata Stardust Crusaders. Al momento non sappiamo se arriveranno anche le altre serie su Netflix ma, appena avremo notizie in merito, ve lo faremo sapere.

