Le SBS di ONE PIECE proseguono: il volume 96 rivela la seconda parte della ciurma di Roger

La ciurma di Roger è la più misteriosa e potente del mondo di ONE PIECE. I suoi membri sono fondamentali anche nel mondo di oggi, a più di venti anni dalla loro incredibile impresa di navigare per tutte le isole del mondo di ONE PIECE. Un esempio è Silvers Rayleigh, fondamentale nell'allenamento del protagonista Monkey D. Rufy.

Con l'uscita del volume 96 di ONE PIECE in rete sono arrivate le prime immagini sulle famose SBS, spazi dove Eiichiro Oda rivela ai fan dettagli più o meno importanti sull'opera e sul suo universo. In una delle pagine rivelate nei giorni scorsi abbiamo conosciuto alcuni membri della ciurma di Roger. Ma i pirati non si fermavano a quella singola pagina: erano accompagnati da una tavola ulteriore che potete vedere in calce.

A pagina 154 del volume 96 di ONE PIECE vediamo la seconda metà dello schieramento di Roger. Stavolta ci sono nomi ben poco conosciuti e, partendo da in alto a destra, abbiamo Rowing e Ganryu. Continuando a scendere sul lato destro troviamo: MAX Mark, Yamon, Elio, Yuui, CB Gallant, Tarou e Donquino.

Nella metà sinistra della pagina invece, sempre partendo dall'alto, ci sono Millet Pine, Mister Momora, Jackson Burner, Nozdon, Langram e Doringo. I loro design potrebbero essere presenti in una delle tante tavole del volume 96 di ONE PIECE in cui Oden e Roger hanno compiuto la loro traversata. Ne avevate già indovinato qualcuno? Il tankobon 96 del manga di Oda si è intanto presentato con un trailer e poster dedicati a Roger.