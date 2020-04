Le SBS di ONE PIECE rivelano la ciurma di Roger: che fine ha fatto Bullet?

L'arco narrativo di Wanokuni ha dedicato gran parte del suo tempo, nel terzo atto attualmente in corso, a un flashback che ha mostrato alcune delle leggende di questo mondo piratesco: Oden Kozuki, Edward Newgate alias Barbabianca e Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Il volume 96 di ONE PIECE ha ripreso questi capitoli ampliandoli con le SBS.

Negli scorsi giorni abbiamo quindi visto in rete due aggiornamenti sulla ciurma di Roger. Oltre a un paio di personaggi già conosciuti, sono stati inseriti tanti volti nuovi in questa ciurma leggendaria di ONE PIECE ma, una volta completata la visione, è subito risaltata una cosa: che fine ha fatto Douglas Bullet?

Nello scorso agosto, in Giappone è arrivato nei cinema il nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede e l'avversario principale del film che Rufy e i suoi compagni hanno dovuto affrontare era tale Douglas Bullet. L'uomo si è presentato come un membro della leggendaria ciurma di Gol D. Roger e, considerato che del film si è occupato anche Eiichiro Oda, in molti avevano dato per scontata la sua presenza nell'universo canonico.

Le SBS però potrebbero confermare che non è così e che pertanto Douglas Bullet è solo un personaggio filler che non avrà spazio, come successo invece per Shiki, nel manga ufficiale di ONE PIECE. Cosa ne pensate di questa scelta di Oda di non regalare neanche un angolino delle pagine extra per il personaggio che ha messo in crisi diverse organizzazioni durante il Festival dei Pirati?