Le SBS di ONE PIECE hanno rivelato una storia futura? Il segreto di Gol D. Roger

Eiichiro Oda inserisce tanti dettagli non solo nel manga principale, ma anche nelle SBS. Questi angolini sui volumi di ONE PIECE dove risponde ai lettori sono ormai prassi e da questi sono state ricavate tante informazioni sui protagonisti e sull'ambientazione. Ma con l'uscita di ONE PIECE 99 in Giappone sono arrivati dettagli nuovi.

Dopo aver parlato del Frutto del Diavolo di Eustass Kid e di Yamato, nelle altre pagine Oda si è dedicato principalmente a curiosità di vario genere. Ma c'è una frase in particolare sulle SBS di ONE PIECE 99 che potrebbe celare in realtà un foreshadowing.

In questa domanda di un lettore, viene citata la frase di Gol D. Roger e Silvers Rayleigh che rivelano di aver tenuto in passato un bambino tra le braccia. In risposta a questa riflessione del lettore, che si chiedeva chi fosse quel bambino e se fosse importante, Oda risponde scherzosamente chiedendo ai lettori di leggere molto più in fretta i suoi capitoli, in modo tale da non captare certe cose, glissando quindi sulla situazione.

Il modo scherzoso della risposta sembra voler anticipare uno sviluppo relativo al bambino che Roger tenne in braccio prima di Momonosuke e Hiyori. Questo bambino potrebbe quindi tornare in futuro in ONE PIECE e potrebbe anche essere importante. Chi pensate che sarà?