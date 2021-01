Scandalo a Taipei: una cosplayer non indossa la biancheria intima e si lascia fotografare

All'interno di alcuni eventi ci sono regole apposite solo per i Cosplayer a cui devono sottostare per evitare sanzioni e polemiche sgradite agli organizzatori. Un evento di due giorni a Taipei ha infatti sollevato un polverone mediatico dopo che una cosplayer, per farsi pubblicità, ha volutamente evitato di indossare la biancheria intima.

Se in determinati casi fanno parlare di sé gli abusi in Giappone che subiscono saltuariamente le cosplayer, in altre circostanze quest'ultime fanno invece di tutto pur di far parlare di sé dinnanzi all'opinione pubblica. Questo è il caso di una modella che, durante un evento a tema anime e manga di due giorni a Taipei, è contravvenuta alle leggi sulla morale pubblica e alle regole dell'evento mancando volutamente di indossare la propria biancheria intima e alzandosi più volte la gonna per invogliare i fotografi ad avvicinarsi.

Gli organizzatori avevano inoltre predisposto, come citato poc'anzi, delle regole e linee guide per i cosplayer attraverso un'immagine rappresentativa, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Queste restrizioni erano state introdotte nel 2012 quando una cosplayer giapponese decise di togliersi la gonna per aumentare le vendite del proprio merchandising. Tuttavia, queste regolamentazioni hanno valore effettivo solo all'interno delle sale affittate dagli organizzatori e non al di fuori di esse, ma grazie al lavoro congiunto con la polizia la cosplayer in questione è stata individuata e segnalata alle autorità.

Inoltre, la ragazza, che è più una modella che una cospayer, è diventata oggetto di critiche da parte della comunità cosplay che l'hanno intimata a non contaminare questo settore. E voi, invece, cosa ne pensate di questo scandalo? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto. Ma a proposito di polemiche, avete visto cos'è successo a questa cosplayer di Sasha de L'Attacco dei Giganti?