Scandalo Ufotable: iniziano ad esserci le prime dimissioni

I guai per la Ufotable sembrano non finire. La compagnia è stata accusata nei mesi scorsi di aver evaso tasse e addirittura di appropriazione indebita in seguito a un evento di beneficenza tenutosi nel 2011 dopo il terremoto del Tohoku. Ora la compagnia perde Hikaru Kondo, il presidente, che si è dimesso dal suo incarico dopo il Machi Asobi.

Il governatore della prefettura di Tokushima, Kamon Iizumi, ha rivelato questo lunedì che il fondatore della compagnia Ufotable, Hikaru Kondo, si è dimesso dal suo incarico. L'annuncio arriva in seguito al Machi Asobi, dove un fan ha anche messo in scena un cosplay estremamente accusatorio verso i vertici della compagnia interpretando l'ormai ex presidente Hikaru Kondo con mazzette di banconote tra le mani.

Hikaru Kondo non era solo il fondatore della compagnia, ma anche il suo presidente e direttore rappresentativo. Secondo la prefettura, Kondo aveva già annunciato alla Ufotable a metà aprile di voler lasciare la sua carica ma senza fornire ulteriori spiegazioni. Pertanto, la compagnia ha preso atto delle volontà del fondatore nominando Junko Tominaga, vice presidente e rappresentante dell'NPO Awa Bunka Salon, come presidente ad interim.

La rivista Weekly Bunshun Digital di Bungeishunju aveva rivelato ad aprile che la Ufotable ha evaso oltre 400 milioni di yen (all'incirca 3.250.000 di euro), usando come fonte il TRTB, ovvero il Tokyo Regional Taxation Bureau. A questo si aggiunge un reato penale per essersi appropriata indebitamente di alcuni fondi dati in beneficenza in seguito al terremoto del Tohoku, pena che potrebbe portare all'incarcerazione per 10 anni.

Secondo la stessa rivista, l'ex presidente di Ufotable Kondo ha lavorato nello scorso periodo quasi esclusivamente da casa e con un avvocato sempre al fianco, per poter gestire al meglio la situazione. Al momento, però, non ci sono state denunce di alcun tipo né contro l'ex presidente né contro la compagnia.