Scandalo Ufotable: il presidente rischia fino a 20 mesi per evasione fiscale

Ormai ben oltre un anno fa scoppiava la polemica legata allo studio ufotable, lo stesso dietro all'anime di Demon Slayer, in merito ad un'evasione fiscale perpetuata dal presidente della compagnia Hikaru Kondo. Accuse rivelatesi poi veritiere che, al netto dell'ammissione del fondatore dello studio, potrebbero tramutarsi in pesanti conseguenze.

Lo scorso settembre venne confermato che ufotable aveva evaso tasse per 138 milioni di yen, circa 1 milione di euro, nonché nascosto proventi derivanti dai café e dal merchandising per oltre 3,4 milioni di euro. Il verdetto definitivo è previsto il prossimo 10 dicembre con un rischio per il presidente, Hikaru Kondo, di ben 20 mesi di reclusione.

Ma anche lo studio dovrà pagare i danni dell'evasione fiscale qualora il verdetto dovesse confermare le aspettative, con la compagnia che dovrà interamente restituire allo Stato l'importo sottratto e pagare una multa salata di oltre 44 milioni di yen (circa 303 mila euro). Kondo aveva giustificato le sue azioni scusandosi con l'azienda in quanto "convinto che non avrebbe arrecato alcun problema ad ufotable".

Ad ogni modo, sembra che la questione stia per risolversi definitivamente e conosceremo il responso finale il prossimo mese. E voi, invece, cosa ne pensate di tutta questa faccenda? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.