Scarlet e Doctor Doom tornano in Darkhold Alpha, la serie a tinte horror di Steve Orlando

Dopo una vita passata a lavorare tra le fila DC Comics, Steve Orlando ha deciso di cambiare squadra e prestare il suo talento anche alla concorrenza Marvel. Il primo numero della nuova serie "Darkhold: Alpha" debutterà a giugno 2020, e vedrà il ritorno di due importantissimi personaggi: Scarlet Witch e il Dottor Destino.

Orlando (Batman, Wonder Woman, Justice League of America) ha recentemente comunicato ai microfoni di The Hollywood Reporter la sua decisione di lavorare da freelencer, e di rescindere quindi il contratto con la DC. Insieme a lui in questa nuova avventura l'illustratore Cian Tormey (Batgirl, Annihilation: Scourge) e Greg Smallwood (Moon Knight), il responsabile della prima Cover visibile in calce.

Darkhold è il nome del Libro dei Dannati, ma secondo quanto rivelato dall'autore la serie andrà a scavare molto in profondità nella psicologia dei personaggi e non si limiterà, quindi, alla sola ricerca del testo sacro. Scarlet Witch sarà la principale protagonista della serie, e metterà insieme un team di eroi per salvare il mondo dalla minaccia del Libro.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più su questa serie? Ditecelo nei commenti. Nel caso in cui foste alla ricerca di altre novità invece, vi rimandiamo ai recenti annunci riguardanti le serie The Marvels e Spider-Woman.