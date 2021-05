Scarlet Nexus: l'anime del GDR di Bandai Namco ha una data d'uscita, ecco il nuovo trailer

Manca poco più di un mese alla pubblicazione di Scarlet Nexus, il nuovo RPG Action targato Bandai Namco, che metterà a dura prova qualunque giocatore voglia seguire l'avventura di Yuito Sumeragi e Kasale Randall, e come era stato rivelato a marzo, alcuni giorni dopo la release verrà trasmesso il primo episodio della trasposizione animata.

L'annuncio ufficiale è arrivato tramite la pubblicazione del nuovo trailer che potete trovare in cima alla pagina, e alla condivisione sulla pagina Twitter della key visual riportata in calce. Dal ritmo frenetico e dalle sequenze apparentemente confuse gli spettatori vengono portati immediatamente nell'atmosfera brainpunk di New Himuka, e in una rapida sequenza gli autori hanno voluto presentare tutti i membri dell'FSE, Forza di Soppressione Estranei, che andranno a ricoprire un ruolo importante nel corso della storia.

La regia per la trasposizione animata è stata affidata a Hiroyki Nishimura, anche character designer al fianco di Yuji Itou, mentre la direzione artistica è stata curata da Shuu Tayama, e alla sceneggiatura hanno lavorato Youchi Katou, Thosizou Nemoto e Akiko Inoue.

Di seguito riportiamo al descrizione ufficiale del gioco: "In un futuro molto lontano, la scoperta di un ormone psionico all'interno del cervello umano, che dona alle persone dei poteri extrasensoriali, ha cambiato il mondo. Tuttavia, all'alba di questa nuova era per l'umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani. L'umanità, per sopravvivere all'arrivo di un nemico quasi del tutto immune alle armi convenzionali, è dovuta ricorrere a misure estreme. La nostra unica speranza per impedire lo sterminio del genere umano erano gli psionici, persone dotate di abilità extra-sensoriali straordinariamente sviluppate. Da allora, gli psionici sono stati selezionati e reclutati dalle Forze di Soppressione Estranei (FSE), l'ultima linea difensiva dell'umanità."

Ricordiamo che il 28 maggio sarà disponibile una demo di Scarlet Nexus, e vi lasciamo alle nostre prime impressioni dopo circa tre ore di gioco.