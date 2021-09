Scarlet Nexus, il primo cour si è concluso: un trailer anticipa l'inizio della Parte 2

Il sito web ufficiale di Scarlet Nexus, il videogioco di Bandai Namco disponibile su PlayStation, Xbox e PC, ha condiviso pochi istanti fa un nuovo trailer dell'adattamento anime, realizzato da Studio Sunrise con l'obiettivo di pubblicizzare il gioco. Il video anticipa l'inizio della seconda parte della storia, fissato per il 30 settembre 2021.

L'anime di Scarlet Nexus ha debuttato lo scorso 1 luglio, e gli episodi sono stati pubblicati a cadenza settimanale in Giappone e in alcuni Paesi occidentali, Italia esclusa. L'anime traspone la storia raccontata nel videogioco, con qualche taglio necessario per migliorare il pacing, e il tredicesimo episodio è stato trasmesso oggi, 23 settembre 2021.

Il sito web ufficiale dell'opera conferma che anche se non è prevista una pausa, l'episodio 13 funge da mid-season finale, con l'inizio del secondo cour fissato per giovedì 30 settembre con l'episodio 14. Il trailer visibile in alto mostra alcune scene della seconda parte, in cui verrà raggiunto il climax del racconto. Inoltre, il sito web ha anche rivelato che l'episodio 18 di Scarlet Nexus sarà mostrato in anteprima al Sunrise Festival 2021, in programma per il 22 ottobre.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a quest'anime? Ditecelo nei commenti! A proposito di Studio Sunrise, vi ricordiamo che tra poco debutterà anche il secondo cour di Yashahime: Princess Half Demon, lo spin-off di Inuyasha.