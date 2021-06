Scarlet Nexus, il primo episodio è disponibile sottotitolato in italiano a sorpresa

Funimation è una delle piattaforme digitali più note al mondo. Opera principalmente nei paesi anglofoni ma la sua presenza è più o meno globale, anche se nel mercato italiano finora non aveva mai messo piede pubblicando anime. Eppure completamente a sorpresa sul suo canale Youtube ha pubblicato Scarlet Nexus episodio 1 con sottotitoli in italiano.

In Giappone è pronto all'esordio Scarlet Nexus, l'anime tratto dall'omonimo videogioco di Bandai Namco. A sorpresa però, in anteprima mondiale, Funimation ha pubblicato il primo episodio dell'anime. Ma la distribuzione sul canale Youtube dell'azienda non è avvenuta soltanto con sottotitoli in inglese: Scarlet Nexus è infatti disponibile anche sottotitolato in italiano.

In alto potete guardare la prima puntata di Scarlet Nexus in italiano, con l'episodio intitolato "Il potere psionico scarlatto". Possiamo quindi già conoscere la storia di Yuito e Kasane, i due personaggi principali. Questo naturalmente apre un'ulteriore domanda: Funimation approderà ufficialmente anche in Italia nei prossimi mesi oppure questo episodio è stato una tantum?

Non ci sono state ancora dichiarazioni ufficiali in merito da parte dell'azienda, ma un suo approdo permetterebbe sicuramente una fruizione notevolmente diversa degli anime nel nostro paese, mutando gli equilibri attualmente esistenti.