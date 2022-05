Una Scarlet Witch perfetta in questo cosplay a tema Marvel Comics

Il mondo fumettistico creato dalla Marvel è ricco di supereroi, ognuno con un proprio potere. C'è chi sa arrampicarsi sui muri come il famoso Spider-Man, chi sfrutta il potere del tuono come Thor e chi si è creato da solo un'armatura come Iron Man. Ci sono poi coloro che possono sfruttare poteri che vanno al di là di ogni immaginazione.

Tra i tanti personaggi dell'universo fumettistico Marvel, ci sono alcuni che sono in grado di usare la magia o comunque poteri in grado di distorcere completamente la realtà. Ne abbiamo visto qualcuno nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi, il nuovo cinecomics che riporta su schermo lo stregone ma non solo. Nel film è presente un altro personaggio in grado di sfruttare poteri unici, come Scarlet Witch, la strega scarlatta interpretata da Elizabeth Olsen nei lungometraggi e serie TV di Disney.

La strega non è di certo un personaggio nuovo, dato che il suo inserimento è avvenuto quasi un decennio fa con Avengers: Age of Ultron, il secondo film corale di casa Marvel, e da lì è diventata una figura di primo piano e si è guadagnata un ruolo da protagonista nella serie WandaVision. Wanda Maximoff ormai ha molte facce e possiamo vederle tutte nel cosplay di Scarlet Witch creato da Krissi, che prende forma sia nella versione di Avengers che quella post WandaVision.